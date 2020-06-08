Çatıda intihar girişimindeki şahsı, komiser engelledi Çatıda intihar girişimindeki şahsı, komiser engelledi Aksaray'da rehabilitasyon merkezindeki engelli eşinin kendisine gösterilmemesi üzerine bunalıma girerek çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, bir anlık dalgınlığından faydalanan komiserin girişimiyle yakalanarak etkisiz...

Çatıda intihar girişimindeki şahsı, komiser engelledi

AKSARAY - Aksaray'da rehabilitasyon merkezindeki engelli eşinin kendisine gösterilmemesi üzerine bunalıma girerek çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, bir anlık dalgınlığından faydalanan komiserin girişimiyle yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesinde bulunan 4 katlı Mecit Mutlu Apartmanının çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Savaş E. (55), rehabilitasyon merkezinde tedavi gören engelli eşi Gülşen E.'yi görmek istedi. İddiaya göre rehabilitasyon merkezi yetkilileri tedavi gerekliliği kapsamında Savaş E.'ye eşini göremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine bunalıma giren Savaş E. intihar etmek için 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Çatıda bağrış sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın olduğu yolu trafiğe kapattı. Sağlık görevlileri hazırda beklerken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri binanın altına şişme branda açtı. Polis ise, itfaiye merdivenine binerek çatıdaki vatandaşa yaklaştı. İtfaiye merdiveninden ve çatıya çıkan polis Savaş E.'yi bir süre ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan şahıs, çatıdan inmemekte direnince itfaiye merdiveninde bulunan komiser devreye girdi. Şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan komiser, Savaş E.'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. Çatıdan indirilen Savaş E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA