Çatıda golf oynayıp Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar - AĞRI

16.08.2019 11:26

Ağrı'da beden eğitimi öğretmeninin antrenörlüğünü üstlendiği Ağrı Atletik Golf Kulübü takımı, tarlada ve okul çatısındaki alanda yaptıkları golf antrenmanları sayesinde Yerel Yıldızlar Golf Turnuvası'nda 1 birincilik, 2 ikincilik elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Yaklaşık 10 yıl önce Türkiye Golf Federasyonu desteğinde kurulan Ağrı Atletik Golf Kulübü'nün sporcuları, birkaç yıllık çalışmanın ardından uzun süre golf sporundan uzak kaldı.

Üç yıl önce golf sporuyla tanışan, ardından federasyonun desteğiyle Ağrı'da görev yaptığı okulda takımı tekrar oluşturan beden eğitimi öğretmeni Mehmet Hanifi Karaoğlan, kısa sürede kentte golfü tekrar ayağa kaldırdı.

Görevli olduğu Alpaslan İlköğretim Okulunun çatı katı ve okulun çevresindeki tarlalarda 25 sporcusuna antrenman yaptıran Karaoğlan, takımını Türkiye genelinde düzenlenen turnuvalara götürmeye başladı.

Türkiye Golf Federasyonunca Ankara'da düzenlenen Yerel Yıldızlar Golf Turnuvası'nda 1 birincilik, 2 ikincilik elde eden takım, 7-8 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Okulun çatı katında kafes oluşturdu

Takımı oluşturduktan sonra antrenman için okulun çatı katını kullanmaya başlayan Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularını burada yetiştirmeye başladığını söyledi.

İmkanları olmadığı için sanayi sitesinde demirden bir kafes yaptırdığını anlatan Karaoğlan, "Alpaslan İlköğretim Okulunun çatı katında kafes sistemi kurduk. Soğuk havada kışın orada çalışmamızı yaptık, sonrasında orası bize yetmedi. Kapalı alanda golf çalışamazsın, açık alan isteyen bir spor. Millet Bahçesi'nin arka tarafında boş bir alan bulduk. Haftada 3 gün burada çalışmaya başladık. Yetenekli çocuklar da ortaya çıkmaya başladı. Kulübümüzün 25 sporcusu var, hepsi de faal olarak çalışıyor." diye konuştu.

"Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz"

Karaoğlan, takımıyla Ankara'daki Yıldızlar Golf Turnuvası'na katıldıklarını hatırlatarak, Ağrı'nın golf ile yeniden canlandığını ifade etti.

Golf sporunda bir adım attıklarını ve iyi noktalara geleceklerine inandıklarını sözlerine ekleyen Karaoğlan, şöyle konuştu:

"Sporcumuz Muhammet Enes Çelik birinci oldu. Kevser Çetin ise ikinci olmayı başardı, 7-8 Eylül tarihinde düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar, bu bizi çok mutlu etti. Daha çok heveslendik ve antrenmanlara daha fazla yoğunlaştık. Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz. Yetenekli çocuklar var, yeter ki el atılsın. Biz çocukları buraya kadar getiriyoruz ama bundan sonra daha üst düzeye çıkmamız için golf sahasına ihtiyacımız olacak. Bizim tek talebimiz bir saha için yer ve imkan sağlasalar çok mutlu olacağız, bunları çocuklarımız için istiyoruz. Başarımız tesadüf değil. Bunun bir altyapısı oluştu. Bunun üzerine taşlar diziyoruz. Ağrı'da çok yetenekli çocuklarımız var, keşfetmemiz lazım."

"Sabırla ve azimle çalışarak başardım"

Zemini bozuk, çukurlarla dolu tarlada çalışan 25 sporcu ise arkadaşlarının elde ettiği başarıya ulaşabilmek için ter döküyor.

Ağrı'yı şampiyonada temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşayan sporculardan Muhammet Enes Çelik, antrenörünün desteğiyle şampiyonadan da madalya ile dönmek istediğini belirtti.

Muhammet Enes, "2 buçuk yıldır golf sporunu yapıyorum. İlk defa Ankara'ya gittim. Golfte başarılı olmak için çok çalıştım. Sabırla ve azimle çalışarak başardım. İlk turnuvada çok heyecanlanmıştım, ikinci turnuvada kendimi düzelttim ve madalya aldım. Türkiye Şampiyonası'na katılacağım için çok heyecanlıyım. İnşallah orada da madalya alırım. Hedefim Ağrı ve Türkiye'yi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

"Bu başarıyı beklemiyordum"

"Yazıcı köyünde oturuyorum ve golfü çok seviyorum. 3 yıl önce bu spora başladım." deyin Kevser Çetin de şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da katıldığım turnuvalarda birinci ve ikinci ayakta 2 ikincilik madalyası aldım. Bu başarıyı beklemiyordum. İmkanlarımız yok, çalışamıyoruz. Gerçekten de madalya alınca çok şaşırdım. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Onun için çok iyi hazırlanmak istiyoruz, ama bizim sahamız yok. Burada zemin çok iyi değil. Bizim sahamız olsaydı çok iyi olurdu. Çok iyi bir şekilde de çalışabilirdik. İlk madalyamı aldıktan sonra devamını getirmek için çok çalıştım. Yani Ankaralılar çalışıyorken biz neden çalışmayalım ki. Bizimde sahamız olsun, bizde onu istiyoruz."

Kaynak: AA