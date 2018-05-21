Çatıda Ges Kurup Elde Ettiği Elektriği Satanlardan Gelir Vergisi ve Stopaj Alınmayacak

Çatısına güneş enerjisi santrali kurup elde ettiği elektriği satanlardan gelir vergisi ve stopaj alınmayacak. Düzenleme ile çatılar kazanç kapısı haline gelecek, cari açık düşecek.

Hükümet, yeni teşviklerinden birini enerji sistemi için getirdi. Buna göre çatısına ya da binasının bir cephesine güneş paneli koyup buradan elektrik üreten, artan enerjiyi satan kişiler hiçbir vergi ödemeyecek. Daha önce gelir vergisi muafiyeti getirilen elektrik satışından bundan böyle yüzde 5 olan gelir vergisi stopajı da alınmayacak. Bu yolla enerji ithalatının azaltılması hedeflenirken konut sahipleri de 15 bin dolarlık bir yatırımla yıllık 2 bin dolar (ayda 750 liraya denk geliyor) kazanç sağlayacak.

Yeni teşvikin getirilerini ve çatısına elektrik paneli kurmak isteyenlerin ne yapması gerektiğini, destekle Türkiye'nin elektrik enerjisinde nasıl yol alacağını Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Dağ ile konuştuk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın döneminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin arttığını, bu teşvikin de bunlardan biri olduğunu belirten Dağ, geçmişte 10 kilovatsaat veya 1000 kilovatsaatlik yatırımın farkının olmadığını, yeni dönemde bireysel üreticilere teşvik için çeşitli çalışmalar yapıldığını ifade etti. Yatırımla ilgili destek olmadığını, bunun için bankaların kredi sistemi başlatabileceğini söyleyen GÜNDER Başkan Yardımcısı Dağ, Türkiye'de güneşten elde edilen elektriğin, çok düşük olduğunu, alınacak çok yol bulunduğunu ifade etti.

Günde ortalama 7,5 saat güneş alan Türkiye'de toplam elektrik üretiminin sadece yüzde 0,91'inin güneşten elde edildiğini, Almanya gibi güneş görmeyen bir ülkenin dahi elektrik ihtiyacının yüzde 20'sini güneşten karşıladığını söyleyen Halil İbrahim Dağ, bireysel elektrik üretiminde Türkiye'de alınacak çok yol olduğunu ifade etti ve devletin yeni teşvikinin çok anlamlı olduğunu vurguladı. Mart ayında 1000 megavatlık güneş enerji tarlasının Konya Karapınar'da ihale edildiğini hatırlatan Dağ, bu yatırımların artması gerektiğini belirterek "Almanya'nın en iyi güneş alan kenti, bizim en az güneş alan kentimizden bile kötü durumdayken bu ülke elektriğinin yüzde 20'sini güneşten karşılıyor. Bizde oran en az yüzde 25 olmalı." dedi.