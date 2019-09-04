Çatıda esrar yetiştirenler, bisiklet yarışını görüntüleyen helikopter kamerasına yakalandı

04.09.2019 18:10

İspanya 'da düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışını havadan görüntüleyen helikopter , binan çatısında esrar maddesinin hammaddesi olan Hint keneviri bitkilerini görüntüledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, İspanya'nın Barselona kentinin batısındaki Igualada bölgesinde düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışında meydana geldi. Yarışı havadan görüntüleyen helikopter kamerasına, bir binanın çatısında iki ayrı bölümdeki kenevir bitkileri takıldı. O görüntüler ise sosyal medyada ilgi çekti.

İspanya medyası, uyuşturucu kaçakçılığı için 3 ila 6 yıl arası hapis cezası olduğunu hatırlattı.

Görüntü Dökümü

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-Helikopterin havadan görüntü alma anı

-Çatıdaki esrar otunun görüntüleri

Kaynak: DHA