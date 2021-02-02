Çatıda düşen karlar korkuya neden oldu
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Çatıda düşen karlar korkuya neden oldu

02.02.2021 11:44 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:48

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftalık yağıştan sonra havaların normale dönmesiyle çatılarda biriken karlar düşmeye başladı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftalık yağıştan sonra havaların normale dönmesiyle çatılarda biriken karlar düşmeye başladı.

Gün boyu havanın güneşli olmasından dolayı kar hızlı bir şekilde erimeye başladı. Özellikle ilçe merkezinde çatılarda biriken karlar gün boyu düşmeye başladı. Bir iş yerinin çatısındaki karların düşmesi korkuya sebep oldu.

Çatıda düşen karlar korkuya neden oldu
Çatıda düşen karlar korkuya neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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