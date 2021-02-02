Çatıda düşen karlar korkuya neden oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir haftalık yağıştan sonra havaların normale dönmesiyle çatılarda biriken karlar düşmeye başladı.

Gün boyu havanın güneşli olmasından dolayı kar hızlı bir şekilde erimeye başladı. Özellikle ilçe merkezinde çatılarda biriken karlar gün boyu düşmeye başladı. Bir iş yerinin çatısındaki karların düşmesi korkuya sebep oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz