Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
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Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

13.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:49

Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu Uşak'ta bir çatıda çıkan yangın paniğe neden olurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

UŞAK - Uşak'ta bir çatıda çıkan yangın paniğe neden olurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay Cumhuriyet Mahallesine bağlı 4. Hakem sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ekipler tarafından fazla büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen vatandaşın da olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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