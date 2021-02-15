Çatıda çıkan yangın korkuttu
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Çatıda çıkan yangın korkuttu

15.02.2021 15:56 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:56
Çatıda çıkan yangın korkuttu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Hayrettin Tuna'ya (70) ait iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Hayrettin Tuna'ya (70) ait iki katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Malkara'nın kırsal Dereköy Mahallesi'nde emekli Hayrettin Tuna'ya ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle  meydana geldi. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören ev sahibi Tuna'nın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, 

çatıya saran alevleri kontrol altına alarak daha da büyümeden söndürdü. Çatıda zarar meydana gelirken, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul ile Dereköy Mahallesi Muhtarı Adil İnan da olay yerine gelerek, incelemede bulundu.Başkan Yurdakul, "Dereköy mahallemizde başlayan yangına anında müdahale eden itfaiye ekiplerimizden bilgiler alıp ev sahibine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.Maddi hasar oluşan evde, tek tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Allah beterinden korusun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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