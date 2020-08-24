Çatıda bulunan internet alıcısına yıldırım düştü - Çatıda bulunan internet alıcısına yıldırım düştü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evin çatısında bulunan internet alıcısına yıldırım düşmesi sonucu evin bacası hasar gördü.

- Çatıda bulunan internet alıcısına yıldırım düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evin çatısında bulunan internet alıcısına yıldırım düşmesi sonucu evin bacası hasar gördü.

Edilen bilgilere göre olay ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde yoğun yağıştan sonra Temel Keskin adlı vatandaşın evinin çatında bulunan internet alıcısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çatı üstünde bulunan baca ikiye ayrılırken, evin içinde bulunan internet modeminin prizde duran fişini yaktı. Patlama sesi ile yanan piriz evde korku anların yaşanmasına neden oldu.

Modemin bulundu odada patlamanın olduğunu söyleyen Keskin, patlamanın geldiği odaya girdiklerinde modemin yandığını ve korku yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: İHA