Çatıda bulunan internet alıcısına yıldırım düşmesi korkuya neden oldu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evin çatısında bulunan internet alıcısına yıldırım düşmesi sonucu evin bacasının ikiye bölünmesi korkuya neden oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evin çatısında bulunan internet alıcısına yıldırım düşmesi sonucu evin bacasının ikiye bölünmesi korkuya neden oldu. Edilen bilgilere göre olay, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde yoğun yağıştan sonra Temel Keskin adlı vatandaşın evinin çatısında bulunan internet alıcısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu baca ikiye bölünürken, evin içinde bulunan internet modeminin prizde takılı fişi yandı. Patlama sesi ile yanan piriz evde korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Modemin bulunduğu odada patlamanın olduğunu söyleyen Keskin, odaya girdiklerinde modemin yandığını gördüklerini söyledi. - HAKKARİ Kaynak: İHA