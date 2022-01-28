ÇATIDA BİRİKEN KAR YIĞINLARI, ÇIĞ GİBİ DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA - Haberler
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ÇATIDA BİRİKEN KAR YIĞINLARI, ÇIĞ GİBİ DÜŞTÜ; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, binanın çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, binanın çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık merkezde kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı. İlçede 2 katlı binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla gevşeyerek, zemine çığ gibi düştü. Yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kar yığınları ise ekipler tarafından iş makineleriyle kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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