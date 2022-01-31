Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü - Haberler
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Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü

İhlas Haber Ajansı, Vahit Olcay - Yerel
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Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyü'nde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü

BİTLİS - Bitlis merkeze bağlı Kireçtaşı Köyü'nde çatıdan düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Köyde bulunan iki katlı bir evin çatısında biriken karlar bir anda aşağı inmeye başladı. Bitlis şehir merkezinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, çatılardan biriken karlar tehlike arz ediyor. Köylü vatandaşlar çatıdan düşen karları büyük bir heyecanla izlerken bir vatandaş ise karların düşme anını cep telefonuna kaydetti.

Kar kütlesi çatıdan düştüğü esnada evin balkonunda bulunan birkaç vatandaş ise tehlikeyi kıl payı atlattı.

Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü

Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü

Çatıda biriken kar kütleleri böyle düştü

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Yerel

Bitlis, kar, Yerel, Haber

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