Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi (2)

KURBAN PARASI YANDIKocaeli'nin Derince ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen yangında, 3 katlı bir binanın çatısı ve en üst katı tamamen yanDI.

Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi (2)
20.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:02

KURBAN PARASI YANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen yangında, 3 katlı bir binanın çatısı ve en üst katı tamamen yanDI. Dairede oturan Ayşe ve Avni Yarma çifti, dumandan kaçarak sığındıkları balkondan itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri için ambulans ile hastaneye kaldırılan Ayşe Yarma, Avni Yarma ve oğulları Savaş Yarma sabah saatlerinde taburcu edildi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Avni Yarma, "Başladığında ben uyuyordum. Hanım uyanıkmış. Duman kokusuyla çıtırtı sesini duyunca bakmış ne oluyor diye, benim tarafta arka bölüm tutuşmuş. Oradan hemen yayıldı. Yangın sonra çatıyı kapladı. İtfaiye kurtardı bizi. Biz balkonda kaldık. Oradan sepetle aldılar bizi aşağıya. 1 dakika daha orada kalsak çatı üzerimize inecekti. Sağlık durumumuzda bir şey yok çok şükür. Hiçbir şey kalmadı. 10-15 bin TL paramız vardı. O da gitti. Kurban parası falan da yandı. Hissedarlardan topladığımız paraydı. Nasip, kısmette ne varsa o olur. Evin sigortası vardı. Bakalım eksper gelince ne diyecek?" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu Dünya
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 3. Sayfa
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi Magazin
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti yerine getirilemedi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor Ekonomi
İran'dan sitem dolu açıklama: Hiçbir ülke bizimle iş birliğine yanaşmıyor
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi Magazin
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı Spor
Ümraniyespor maçında son anda ilk 11'e giren Emrah Başsan, attığı gollerle takımının Süper Lig'e çıkmasında...
Xavi'nin çalıştırdığı Al Sadd'a transfer olan Cazorla, Villarreal'e veda etti
Xavi'nin çalıştırdığı Al Sadd'a transfer olan Cazorla, Villarreal'e veda etti
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Citigroup: Altın önümüzdeki üç ila beş aylık dönemde rekor kıracak
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Oxford Üniversitesi, deney aşamasındaki korona aşısının ilk test sonuçlarını paylaştı: Güvenli ve bağışıklık sağlıyor
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
Rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle basan şahıs, bir kişiyi öldürdükten sonra intihar etti
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: 'Çek çek, iyi çek'
200 küçükbaş hayvan hırsızlığı zanlısından gazetecilere: "Çek çek, iyi çek"
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Yunan tarihçiden Ayasofya kararı sonrası dikkat çeken Türkiye itirafı: Bizans İmparatorluğu ikinci kez çöktü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü mesajı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Hatayspor, Mehmet Altıparmak'la yolların ayrıldığına yönelik çıkan haberleri yalanladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Han Hulusi Akar Erkan Akçay Mustafa Şentop
Magazin Hande Yener Merve Boluğur Öztürk Serengil Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Beşiktaş Ayasofya Şampiyon Jandarma
Şu an buradasınız: Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 18:03:26. #1.15#
title