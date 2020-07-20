Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi (2) KURBAN PARASI YANDIKocaeli'nin Derince ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen yangında, 3 katlı bir binanın çatısı ve en üst katı tamamen yanDI.

KURBAN PARASI YANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen yangında, 3 katlı bir binanın çatısı ve en üst katı tamamen yanDI. Dairede oturan Ayşe ve Avni Yarma çifti, dumandan kaçarak sığındıkları balkondan itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri için ambulans ile hastaneye kaldırılan Ayşe Yarma, Avni Yarma ve oğulları Savaş Yarma sabah saatlerinde taburcu edildi.

Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Avni Yarma, "Başladığında ben uyuyordum. Hanım uyanıkmış. Duman kokusuyla çıtırtı sesini duyunca bakmış ne oluyor diye, benim tarafta arka bölüm tutuşmuş. Oradan hemen yayıldı. Yangın sonra çatıyı kapladı. İtfaiye kurtardı bizi. Biz balkonda kaldık. Oradan sepetle aldılar bizi aşağıya. 1 dakika daha orada kalsak çatı üzerimize inecekti. Sağlık durumumuzda bir şey yok çok şükür. Hiçbir şey kalmadı. 10-15 bin TL paramız vardı. O da gitti. Kurban parası falan da yandı. Hissedarlardan topladığımız paraydı. Nasip, kısmette ne varsa o olur. Evin sigortası vardı. Bakalım eksper gelince ne diyecek?" dedi.

Kaynak: DHA