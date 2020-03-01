Çatıda ayağı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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Çatıda ayağı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Malatya'da bir apartmanın çatısındaki kiremitlerin arasında ayağı sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

01.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:18
Çatıda ayağı sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

'da bir apartmanın çatısındaki kiremitlerin arasında ayağı sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Malatya merkez ilçe Başharık Mahallesi'nde bir apartmanın çatısındaki kiremitlerin arasında bir güvercinin ayağı sıkıştı. Çırpınan güvercini gören bir mahalleli itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi.


Uzun merdiven yardımıyla ile apartmanın çatı katına çıkan itfaiye erleri, güvercini kurtararak, doğaya saldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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