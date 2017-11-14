Çatıda Arıların Saldırısına Uğrayan Baz İstasyonu İşçilerini İtfaiye Kurtardı

Çatıda arıların saldırısına uğrayan baz istasyonu işçilerini itfaiye kurtardı

Çalışmaları yarım kalan işçilerin saldırı sonucu elleri şişti



KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit İlçesinde baz istasyonu kurmak için çıktıkları bina çatısında yuva kuran arıların saldırısına uğrayarak mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İzmit'in Körfez Mahallesi'nde Şehit Taner Güler Sokak'taki bir evin çatısında arı saldırısına uğrayan işçileri, itfaiye ekiplerince çatıya uzatılan merdivenle kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre bir GSM şirketinin 4 çalışanı, baz istasyonu kurmak için Şehit Taner Güler Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çıktılar. Çatıya çıkmak için kullanılan girişin kenarındaki yaklaşık 1 metre çapındaki arı yuvasını gören işçilerden Serkan V. ve Yasin K., yuvaya zarar vermeden çatıya çıktılar. Çatıda bir süre çalışan iki işçi, bir anda seslerden rahatsız olan arıların saldırısına uğradılar. Arıların tamamen etrafını sardığı iki işçi, çıkış için kullanacakları yerde yuva olması nedeniyle çatıda mahsur kaldılar.

Bu sırada bina dışında bulunan diğer iki arkadaşından yardım isteyen iki çalışan, arı sokması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandılar. Kendi çabalarıyla arkadaşlarını kurtaramayan işçiler, önce arıcıları daha sonra ise itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çatısına merdivenli araçla ulaşarak işçileri mahsur kaldıkları yerden indirdiler. Elleri arı sokması sonucu yaralanarak şişen işçiler, baz istasyonu çalışmalarını yarım bırakarak kendi çabalarıyla hastaneye giderek tedavi oldular.

Binada oturanlar ve çevredekiler ise arı kovanın kendilerini tedirgin etmesi nedeniyle yetkililerden yardım istedi.