Çatıda anten tamir ederken elektrik çarptı
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Çatıda anten tamir ederken elektrik çarptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinin çatısında anten tamir etmeye çalışan vatandaş, yakın mesafeden geçen yüksek gerilim hattına kapılarak yaralandı.

Çatıda anten tamir ederken elektrik çarptı
24.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:33

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde evinin çatısında anten tamir etmeye çalışan vatandaş, yakın mesafeden geçen yüksek gerilim hattına kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.K. (26) isimli vatandaş, Yeşilkent Mahallesi Şehit Vedat Dur Caddesi üzerindeki binanın çatısına anten tamiri için çıktı. Bu esnada antenin yüksek gerilim hattına teması sonucunda elektrik akımına kapılarak yaralandı. Yaralı vatandaş olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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