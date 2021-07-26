Çatıda 7 saatlik intihar teşebbüsü
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Çatıda 7 saatlik intihar teşebbüsü

Çatıda 7 saatlik intihar teşebbüsü
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

ANTALYA'da öğle saatlerinde 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Mehmet D. (39), elinde bıçakla intihara teşebbüs etti.

ANTALYA'da öğle saatlerinde 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Mehmet D. (39), elinde bıçakla intihara teşebbüs etti. Polisin 7 saatlik çabasına rağmen ikna edilemeyen Mehmet D. çatının kapısı kırılarak etkisiz hale getirildi. 

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi 1380 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında yaşandı.  Eşinden 7 ay önce boşanan bir çocuk babası Mehmet D., çatıya çıktı. Mehmet D.'yi elinde bıçakla çatıda görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine çok sayıda polisin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİNADAN SARKTI

Polis ekiplerini ve çevrede bulunanları bulunduğu binaya yaklaştırmayan Mehmet D., çatıdan kendisini aşağıya sarkıtarak herkesi korkuttu. Mehmet D.'nin, çatıda bulunduğu sırada alkol aldığı ve elindeki bıçakla kendisine zarar verdiği gözlendi. Mehmet D.'yi, polis ekipleri ve komşusu olan bir kadın uzun süre cep telefonundan görüşerek ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

'ÇATIYA BOMBA KOYDUM'

Polis ekipleri apartmanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken Mehmet D. ise binaya girmek isteyenlere tepki gösterdi. Çatıya bomba koyduğu tehdidini savuran Mehmet D., binaya girmeye çalışan bir su dağıtıcısını da binaya sokmadı.

7 SAAT SONRA İNDİRİLDİ

Çatı katının kapısını kilitleyen Mehmet D. ile polis ekipleri kapının arkasından uzun süre konuştu. Mehmet D., saat 14.00 sıralarında çıktığı çatı katından polis ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından saat 21.00 sıralarında alındı. Çatı katından indirilen Mehmet D., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.


- Antalya
Çatıda 7 saatlik intihar teşebbüsü
Çatıda 7 saatlik intihar teşebbüsü
Çatıda 7 saatlik intihar teşebbüsü
Çatıda 7 saatlik intihar teşebbüsü
Çatıda 7 saatlik intihar teşebbüsü
Çatıda 7 saatlik intihar teşebbüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

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