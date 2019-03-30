Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2'si yatağa bağımlı 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde bulunan apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yükselince çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere iki taraftan müdahale etti. Apartmanda 2'si kadın 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 2'sinin de yatağa bağımlı olduğu öğrenildi. 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın çıkan binanın karşısındaki AVM'ye gelenler ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi, telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Yangında çatı bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - Bursa

Kaynak: DHA