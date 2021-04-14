Çatı yangını ucuz atlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatı yangını ucuz atlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatı yangını ucuz atlatıldı

Malatya'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın ucuz atlatılarak, kısa sürede söndürüldü.

Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Irkçı Geert Wilders'in Ramazan ve İslam'ı hedef aldığı mesajına Türkiye'den tepki yağıyor
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar
Ramazan'ın ilk orucunu yeşil sahada açtılar

Malatya'da iki katlı evin çatısında çıkan yangın ucuz atlatılarak, kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Battalgazi ilçesi Göztepe Mahallesi Ramazan Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin çatısında sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, evin bacasından çıktığı bildirilen yangın çatıyı tutuşturdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Evin çatısında maddi hasar oluştuğu belirtilirken, yangınla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi. - MALATYA

Çatı yangını ucuz atlatıldı
Çatı yangını ucuz atlatıldı
Çatı yangını ucuz atlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Müge Anlı Burak Deniz
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çatı yangını ucuz atlatıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 11:33:39. #1.15#

title