Çatı yangını paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatı yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ - Haberler | 3. Sayfa

Çatı yangını paniğe neden oldu Uşak'ta 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Çatı yangını paniğe neden oldu

UŞAK - Uşak'ta 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında çatı küle dönerken ölü veya yaralı bulunmuyor.

Edinilen bilgilere göre yangın Uşak Merkez'e bağlı Ciğerdede Köyü'nde meydana geldi. Zeki Kayhan'a ait alt katı kömürlük olarak kullanılan 3 katlı apartmanın çatısında elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı ve titiz çalışması sonrasında söndürülürken çatı ise kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangında ölen veya yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Çatı yangını paniğe neden oldu
Çatı yangını paniğe neden oldu
Çatı yangını paniğe neden oldu
Çatı yangını paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÖKSAL KILINÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Serdar Aziz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çatı yangını paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 03:13:22. #1.14#

title