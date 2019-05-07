Çatı Yangını Korkuttu

Samsun'da 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa süreli panik oluşturdu.

Yangın, İlkadım İlçesi Yenidoğan Mahallesi Rüzgar Sokak üzerindeki Huzur Apartmanı'nın çatı katında meydana geldi. Henüz belli olmayan bir sebepten çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine apartman sakinleri evlerini tahliye etti. Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çevrede korkuya yol açan yangın maddi zararla atlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA