Çatı ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı Gerçekleşiyor!

ÇATIDER'in katkıları ve Demos Fuarcılık'ın uzmanlığı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde hayata geçirilecekÇatı ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı, farklı etkinliklerle de sektörel bir şölene dönüşecek.

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği ÇATIDER ve Demos Fuarcılık "Çatı ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı" nı hayata geçirmek için imza attı. ÇATIDER'in katkıları ve Demos Fuarcılık'ın uzmanlığı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde hayata geçirilecekÇatı ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı, farklı etkinliklerle de sektörel bir şölene dönüşecek.

28 Şubat – 2 Mart 2019 tarihleri arasında şehrin merkezinde Harbiye'de yer alan 'İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak Çatı ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı, çatı ve cephe sektörleri için global ölçekte tam anlamıyla bir 'ihtisas fuarı' olacak. Fuarda üreticiler, kullanıcılar, ithalatçılar, bayiler, mühendisler, müteahhitler, site, apartman, organize sanayii bölgeleri yöneticileri ve uygulayıcılar bir araya gelecek.

ŞEHRİN MERKEZİNDE İHTİSAS FUARI DÜZENLİYORUZ!

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) Başkanı Adil Baştanoğlu, " Çatı ve cephe sektörlerine değer katacak, gelecek vizyonumuza önemlikatkılar sağlayacak, çok boyutlu ve kapsamlı yapısıyla klasik fuarcılık anlayışını aşan bir organizasyona imza atmanın gururu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

İhtisaslaşmış, sadece çatı ve cephe sektörünü kapsayan, daha geniş alanda bu sektörlere yönelik ürünleri sergileyecek bir platform oluşturmak istediklerinibelirten Baştanoğlu "Türkiye'nin tek çatı ve cephe fuarını; Avrasya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın odak noktası ve ticari vitrini konumunda olan İstanbul'da düzenliyoruz. Temel amacımız, hedef kitlelerimize tam ve etkin şekilde ulaşmak olacak. Çatı ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı, sektörlerimiz için sayısız fırsat sunacak. Bildiğiniz gibi İstanbul, bulunduğumuz coğrafyadaki gelişmekte olan pazarlar için mükemmel bir merkez konumunda bulunuyor" dedi.

Hızla büyüyen ve etki alanını çok daha fazla genişletme potansiyeline sahip olan çatı ve cephe sektörleri için yeni ve gelişmekte olan pazarlarda sayısız fırsat olduğunu, çatı ve cephe sektörünü çok geniş ve etkin bir platformda bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti.Sizler Çatı ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda yeni ve mevcut iş birliklerinizi büyütme ve geliştirme imkanına sahip olacaksınız.

ÇATI & CEPHE FUARI ÇATI VE CEPHE MALZEMELERİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARI SEKTÖREL ŞENLİK OLACAK

Çatı ve cephe sektörlerinin önde gelen temsilcilerinin, alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek panel ve mesleki buluşmalar, gençlerin ve öğrencilerin yer alacağı şenlik formatında eğlenceli etkinlikler, ikincisini gerçekleştireceğimiz Genç Çatıcılar Yarışması, uygulama gösterileri, uluslararası görüş alışverişi ve iş birliği fırsatları ile fuar, tüm paydaşlarımız için çok verimli bir platform olacak. ÇATIDER'in (Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği) sektöre kattığı güç ve değerden ilham alarak kurulan CEPHEDER (Cephe Sanayici ve İş İnsanları Derneği) ile güç birliği yaparak, Çatı ve Cephe Malzemeleri ve Teknoloji Fuarı'nıhayata geçiriyoruz.

Önümüzdeki dönemde her yıl düzenlenmesi planlanan Çatı & Cephe Fuarı Çatı ve Cephe Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'na sadece üyelerimizi değil tüm sektör paydaşlarımızı bekliyoruz.