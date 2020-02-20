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Çatı üstü güneş santralinde hedef 1000 megavat

Güneşte maliyetlerin tarihi dip seviyelere indiğini belirten GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Demirdağ, "Çağrı mektuplarının hızlı değerlendirilmesi ve finans baharının ülkemizde devam etmesine bağlı olarak bu yıl 1000 megavat çatı üstü güneş paneli kurulumu olabilir.

20.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:22
Çatı üstü güneş santralinde hedef 1000 megavat

Güneşte maliyetlerin tarihi dip seviyelere indiğini belirten GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Demirdağ, "Çağrı mektuplarının hızlı değerlendirilmesi ve finans baharının ülkemizde devam etmesine bağlı olarak bu yıl 1000 megavat çatı üstü güneş paneli kurulumu olabilir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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