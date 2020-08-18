Çatı ustası 4. kattan havalandırma boşluğuna düştü Maltepe'de bir binanın çatısında çalışırken 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen usta ağır yaralandı.

Maltepe'de bir binanın çatısında çalışırken 4. kattan havalandırma boşluğuna düşen usta ağır yaralandı.

Olay, Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında yaşandı. 43 yaşındaki çatı ustası Yusuf Y. iddiaya göre 4. katta çalışma yaptığı sırada binanın havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çatı ustası, düştüğü yerden kurtarılarak ambulansa alındı. Ağır yaralandığı öğrenilen usta, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA