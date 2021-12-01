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Çatı uçtu, esnaf araçlarını apar topar çekti

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Çatı uçtu, esnaf araçlarını apar topar çekti

Düzce'de dün akşam saatlerinde etkili olan lodos sebebiyle eski sanayi sitesinde bulunan işletmenin çatısı uçtu.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de dün akşam saatlerinde etkili olan lodos sebebiyle eski sanayi sitesinde bulunan işletmenin çatısı uçtu. Panik olan esnafın ise araçlarını apar topar bulunduğu bölgeden kaldırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce'de iki gündür etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde bir çok noktada ağaçlar devrildi, evlerin çatısı uçtu, reklam panoları devrildi. Bazı evlerin mantolamaları uçarken, bazı iş yerlerinin de tenteleri devrildi. Akşam saatlerinde saatte 45 kilometre hıza ulaşan lodos sebebiyle eski sanayi sitesinde bulunan bir işletmenin çatısı uçtu. Çatıdan düşen malzemeler sanayi sitesi içerisinde ki otomobillerin üzerine düştü. Diğer araçların zarar görmesini istemeyen esnaf ise araçlarını apar topar bulunduğu bölgeden kaldırdı. O anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğini alarak çatıda çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle uçan çatı bulunduğu yerden kaldırıldı.

(Enes Bektaş-Selçuk Akyol/ İHA)

Çatı uçtu, esnaf araçlarını apar topar çekti

Çatı uçtu, esnaf araçlarını apar topar çekti

Çatı uçtu, esnaf araçlarını apar topar çekti

Çatı uçtu, esnaf araçlarını apar topar çekti

Çatı uçtu, esnaf araçlarını apar topar çekti

Çatı uçtu, esnaf araçlarını apar topar çekti

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