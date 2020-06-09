Çatı tamiri yaparken 4. kattan düştü
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Çatı tamiri yaparken 4. kattan düştü

Çatı tamiri yaparken 4. kattan düştü Güngören'de çatı tamiri yapan bir şahıs, dengesini kaybederek 4'üncü kattan aşağıya düştü.

09.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:55

Çatı tamiri yaparken 4. kattan düştü

İSTANBUL - Güngören'de çatı tamiri yapan bir şahıs, dengesini kaybederek 4'üncü kattan aşağıya düştü. İki evin arasına düşen şahsı, itfaiye ekipleri çıkarttı.

Olay, Güngören Merkez Mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatısına tamir için çıkan bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü. Şahsın düştüğünü gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki binanın arasına düşen yaralı şahsı bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Çatı tamiri yaparken 4. kattan düştü

Kaynak: İHA

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