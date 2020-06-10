Çatı tamir ederken fenalaştı, merdivenli itfaiye aracıyla indirildi DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iki katlı evinin çatısını tamir ederken fenalaşan ve mahsur kalan Tahir Özsoy (53), itfaiye ekiplerince merdivenli araçla indirilip, hastaneye götürüldü.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iki katlı evinin çatısını tamir ederken fenalaşan ve mahsur kalan Tahir Özsoy (53), itfaiye ekiplerince merdivenli araçla indirilip, hastaneye götürüldü.

Bahçelievler Mahallesi 3013 Sokak'taki iki katlı evinin çatısına sabah saatlerinde çıkan Tahir Özsoy, tamirat için kiremitleri aktarmaya başladı. Bu sırada başı dönüp fenalaşan Özsoy, çatıda mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracı ile çatıya çıkan ekipler, Özsoy'u kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Özsoy, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tansiyonu düştüğü belirlenen Özsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA