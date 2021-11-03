Çatı oluğundan çıkarılan yavru kedi anne sütüne koştu - Haberler
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Çatı oluğundan çıkarılan yavru kedi anne sütüne koştu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Haberler | Yerel

Çatı oluğundan çıkarılan yavru kedi anne sütüne koştu Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde borunun içine sıkışan yavru kedi, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp annesinin sütüne koştu.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Çatı oluğundan çıkarılan yavru kedi anne sütüne koştu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde borunun içine sıkışan yavru kedi, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp annesinin sütüne koştu.

Başiskele ilçesine bağlı Paşadağ Mahallesi, Kuzey Irak Kalıcı Konutları'ndaki bir evin çatı oluğuna giren yavru kedi mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri bölgeyi kazarak boruya ulaştılar. Borunun altında saklanan kedi, belli bir süre sonra görüş alanına geldi. Ardından İtfaiye ekiplerinin çabasıyla bulunduğu borudan çıkarıldı. Yavru kedi, kurtarma operasyonunun ardından annesinin yanına bırakıldı. Oldukça aç görünen kedi, direkt olarak annesinden süt içince yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

Çatı oluğundan çıkarılan yavru kedi anne sütüne koştu

Çatı oluğundan çıkarılan yavru kedi anne sütüne koştu

Çatı oluğundan çıkarılan yavru kedi anne sütüne koştu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ekrem Ceylan - Son Dakika Haberleri
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