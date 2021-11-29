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Çatı malzemesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Çatı malzemesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü

ESKİŞEHİR'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmandan uçan çatı malzemesi içerisinde sürücünün bulunduğu park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmandan uçan çatı malzemesi içerisinde sürücünün bulunduğu park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilin arka bölümüne düşen malzemeler maddi hasara neden olurken, sürücü olaydan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmandan uçan çatı malzemesi Çayır sokak üzerinde park halinde olan Mesut Ozan'a 26 B 9620 plakalı otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü Ozan'ın yakındaki bir alışveriş merkezine giden eşini araçta beklediği sırada çatı malzemesinin düştüğü öğrenildi. İhbar üzerine gelen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çatı malzemesinin düştüğü apartman tespit edilirken, otomobil yapılan incelemenin ardından sokaktan kaldırıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kentteki Yenibağlar, Ömerağa, Yeşiltepe ve Zincirlikuyu mahallelerinde de çok sayıda ağaç devrildi. Bazı sokaklarda ise elektrik telleri koptu.

ESKİŞEHİR, KÜTAHYA VE BİLECİK İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 3'üncü Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'in yanı sıra Kütahya ve Bilecik'e fırtına uyarısında bulundu. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, 3 ilde bu gece yarısından itibaren yarın saat 22.00'ye kadar hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulması öngörülen kuvvetli rüzgar, yer yer 75 ila 88 kilometre esmesi tahmin edilen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi. Bu nedenle vatandaşların, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.


Çatı malzemesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Çatı malzemesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Çatı malzemesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Çatı malzemesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Çatı malzemesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Çatı malzemesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü

Çatı malzemesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü

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