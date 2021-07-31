Çatı katından yükselen alevler paniğe yol açtı
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Çatı katından yükselen alevler paniğe yol açtı

Çatı katından yükselen alevler paniğe yol açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı bir evin çatı katından yükselen alevler çevrede korku ve paniğe yol açtı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı bir evin çatı katından yükselen alevler çevrede korku ve paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Esentepe Mahallesi 267 Sokakta bulunan 3 katlı bir evin çatı katında yangın çıktı. Tripleks evin çatı katından yükselmeye başlayan dumanlar, kısa sürede yerini alevlere bırakınca durum hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti ve 45 dakika süren mücadelenin ardından alevler kontrol altına alınarak soğutma işlemi uygulandı.

Meydana gelen üzücü olay sonrası evde maddi hasar oluştu. Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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