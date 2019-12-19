: Çatı katından atılan üçlü koltuk, elektrik teline takıldı

19.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:07

Aydın'ın Söke ilçesinde üç katlı binanın çatı katından atılan üçlü koltuğun elektrik tellerine takılması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Konak Mahallesi Bahçe Sokaktaki üç katlı binada oturan bir kişi, kullanmadığı üçlü koltuğu hurdacıya sattı. Hurdacının koltuğu satın aldıktan sonra merdivenden indirmeyerek çatıdan sokağa atma denemesi ise renkli bir görüntüyle sonuçlandı.

Binanın önündeki elektrik teline takılan üçlü koltuk görenleri şaşırttı.

AYDEM elektrik arıza ekiplerinin müdahale ettiği olayda, bölgeye elektrik akışı bir süre kesildi ve koltuk kontrollü şekilde sokağa düşürüldü.

Mahallelinin tepkisi nedeniyle hurdacı, koltuğu almadan olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: AA

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