ÇATI KATINDA YANGIN

Antalya'da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Antalya'da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çatıdan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yangını söndürmek için merdivenli itfaiye araçları yardımı ile çatıya ulaştı. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı