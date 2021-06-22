ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evinin çatı katına sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.A., yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evinin çatı katına sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.A., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki evinde A.A.'nın Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Evde arama yapan polis, çatı katına kurulmuş serada saksılara ekili halde 17 kek Hint keneviri, kenevir yetiştirmede kullanılan sıvı gübreler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ
ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ
ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ
ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ
ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ
ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ
ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yağmura teslim olan Tekirdağ'da cadde ve sokaklar nehre döndü
Yağmura teslim olan Tekirdağ'da cadde ve sokaklar nehre döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Boris Johnson Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tolga Yüce Selçuk Tekay Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Şenol Güneş Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇATI KATINA SERA KURUP KENEVİR YETİŞTİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 13:18:05. #1.14#

title