Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak üzerinde bulunan Yaşar Ö.'ye ait 4 katlı evin çatı katındaki ardiye kısmında yangın çıktı. Çatı katındaki alevler mahallede korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken polis yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - ADANA

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