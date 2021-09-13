Çatı katında çıkan yangın korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatı katında çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tufanpaşa Mahallesi Tanrıverdi Sokak üzerinde bulunan Yaşar Ö.'ye ait 4 katlı evin çatı katındaki ardiye kısmında yangın çıktı. Çatı katındaki alevler mahallede korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken polis yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

Son dakika haberi... Yangına karşı ilginç yöntem: arabayı korumak için battaniyeyle kapladı

 Mutfakta yemek arayan köpek, yangın çıkardı! Kamera anbean kaydetti

Mutfakta yemek arayan köpek, yangın çıkardı! Kamera anbean kaydetti

 İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu

İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Kylie Jenner Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Cristiano Arda Turan Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çatı katında çıkan yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 23:38:27. #1.17#