Çatı Katı Aşk yeni bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 9. bölüm tek parça izle! Çatı Katı Aşk yeni bölümde ne olacak? Çatı Katı Aşk son bölüm de ne oldu
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Çatı Katı Aşk yeni bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 9. bölüm tek parça izle! Çatı Katı Aşk yeni bölümde ne olacak? Çatı Katı Aşk son bölüm de ne oldu

KANAL D'nin sevilen dizisi Çatı Katı Aşk, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Çatı Katı Aşk, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Çatı Katı Aşk yeni bölümde neler olacak? Çatı Katı Aşk son bölüm de neler oldu? Çatı Katı Aşk yeni bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 9. bölüm tek parça izle!

Çatı Katı Aşk yeni bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 9. bölüm tek parça izle! Çatı Katı Aşk yeni bölümde ne olacak? Çatı Katı Aşk son bölüm de ne oldu
05.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 05.09.2020 20:02

Ateş, Yasemin'i de alarak yalıya dönme kararı verir. Yasemin ve Ateş'in ortaya çıkan evlilik cüzdanı her şeyi alt üst eder. Devamında yaşananlar ise heyecanlı anar yaşatacak. Çatı Katı Aşk yeni bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 9. bölüm tek parça izle! Çatı Katı Aşk yeni bölümde neler olacak? Çatı Katı Aşk son bölüm de neler oldu?

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş, Yasemin'i de alarak yalıya dönme kararı verir. Yasemin ve Ateş'in ortaya çıkan evlilik cüzdanı her şeyi alt üst eder. Demir, Yasemin'le Ayşen ise Ateş'le vedalaşmanın hüznünü yaşar. Ateş, Ayşen'den ayrılabilecek mi?

Çatı Katı Aşk yeni bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 9. bölüm tek parça izle! Çatı Katı Aşk yeni bölümde ne olacak? Çatı Katı Aşk son bölüm de ne oldu

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 8. Bölümünde Sevda'nın bulduğu evlilik cüzdanı bütün işlerin karışmasına sebep oluyor!

Sevda'ya engel olmaya çalışan Yasemin biraz fazla patırtı gürültü yapınca bütün evi ayaklandırmıştır. Demir'in de olaya dahil olmasıyla Sevda küçük bir kaza geçirir ve durum gençlerin Sevda'ya bekçilik yapmasına, sırlarını ifşa etmemesi için yanlarından ayırmamasına kadar gider.

Çatı Katı Aşk yeni bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 9. bölüm tek parça izle! Çatı Katı Aşk yeni bölümde ne olacak? Çatı Katı Aşk son bölüm de ne oldu

Ateş Ayşen'i daha fazla üzmemek için ondan uzaklaşarak kendini arabaya verir. En kısa zamanda arabayı toparlayacak, yarışlardan para kazanacak ve Yasemin'le girdikleri bu oyunu sonlandıracaklardır. Bu iki arada aşk hem Ateş'i hem Ayşen'i hem de diğerlerini derinden etkilemeye başlamıştır. Süheyla ve Şuayip'in başlattığı internetten yemek satışları dükkanın da namını arttırınca kendilerine yeni bir yer açmak isterler. Bu konu Süheyla ve Yasemin rekabetine sebep olur.

Çatı Katı Aşk yeni bölüm izleme linki! Çatı Katı Aşk 9. bölüm tek parça izle! Çatı Katı Aşk yeni bölümde ne olacak? Çatı Katı Aşk son bölüm de ne oldu

Süheyla mantıcı dükkânlarında işlere el koyarken, Yasemin de Antikacının bir bölümünü kafeye çevirip orada hünerlerini sergilemeye karar verir. Bu karar Yasemin ve Demir'i birbirlerine biraz daha yaklaştırır. Her şey yoluna girmiş, satışlar artmış, aşıkları tehdit eden unsurlar bir bir ortadan kalkmıştır ki Sevda'nın dili çözülüverir. Dahası Asaf'ın da eline geçirdiği kozu Ateş'i döndürmek için kullanması mutlu günün akşamını kabusa çevirir.

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