Çatı Katı Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı! Çatı Katı Aşk 6. bölüm izle Kanal D ekranlarında yayınlanan Çatı Katı Aşk izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı. Heyecanın eksik olmadığı bölümde gelen görücüler evi karıştırmaya devam edecek. Peki, Çatı Katı Aşk 7. bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında perşembe günleri yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde sular durulmuyor. Ayşen ve Demir, eve gelen görücüleri geri göndermek için ellerinden geleni yaptığı 6. bölümde heyecan doruktaydı.

ÇATI KATI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk dizisinin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Çatı Katı Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ÇATI KATI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Ağustos 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 6. Bölümünde Ateş, Ayşen'i dudaklarından öperek ona karşı olan hislerini açığa çıkartıyor!

Ayşen'in evlilik kararı alması Yılmaz Ailesini şaşkın bırakır. Bu kadar acele karar almasına anlam veremezler. Ateş ise, kendisine nispet yaptığını bildiği Ayşen'i bu kararından döndürebilmek için elinden geleni yapar. Fakat Ayşen, duygularını açmakta cesaretli davranmayan Ateş'i süründürerek evlilik kararının arkasında durur. Ateş, evlilik kararını bitirecek olan Ömer'in bir açığını bulur ve takibe başlar. Bu sırada Ömer'in arkadaşının doğum günü partisi olayların gidişatına önemli bir yön verir. Ömer ile birlikte partide Ayşen, Demir ve Yasemin'in dışında davetsiz konuk olarak Ateş ile Yasemin de vardır. Ateş, Ayşen'in peşinde dolaşarak Ömer ile ilgili gerçeği anlatmaya çalışır. Dinlemediğini görünce de ona karşı olan gerçek duygularını ifade etmek için en eski ve romantik olaya başvurur. Ayşen'in dudaklarından öperek aşk yolunda cesaretli adımı atar.

Çatı Katı Aşk yeni bölümleriyle her perşembe saat 20.00'da Kanal D'de!

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