Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk 4. bölüm izle
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Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk 4. bölüm izle

Kanal D ekranlarında sevilerek izlenen dizisi Çatı Katı Aşk yeni fragmanı ile heyecan uyandırdı. Çatı katına taşınma şartı olarak evlilik gösterilmektedir. Bu sebeple Ayşen ve Demir'e gelen görücüler evi biraz karıştıracaktır. Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı haberimizde.

05.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:21

Perşembe akşamları izleyicisini ekranlara kitleyen dizide bu hafta neler olacağı büyük meraktı. Yayınlanan fragman ile heyecan daha artmış durumda.

ÇATI KATI 5. BÖLÜM FRAGMANI

ÇATI KATI 5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Saadet Hanım, Ateş ve Yasemin'in çatı katındaki hayatlarından rahatsız olmaya devam ediyordur. Oğlu Celal'i her fırsatta doldurmayı da başarıyordur. Çatı katının kiracılarından, Yılmaz Ailesinin çektiği eziyeti sonlandırmak isteyen Saadet Hanım evlilik kozunu ortaya atar. Ayşen ya da Demir evlenirse çatı katında yaşayacaktır ve böylelikle de kiracı derdinden kurtulacaklardır. Bu haber gençler arasında yayılmaya başlar. Özellikle Ateş, Ayşen'e görücü geleceğini öğrenince yıkılır. En büyük tepkiyi ise, Demir gösterir.

Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk 4. bölüm izle

ÇATI KATI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Temmuz 2020 Perşembe günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 4. Bölümünde Ateş ve Yasemin, evsiz kalma ihtimali ile karşı karşıya kalıyor!

Yasemin, HAS MANTI'M dükkanının kötüye giden durumunu düzeltmek için harekete geçiyor. Ünlü gurmeye ulaşabilmek için diğerleri ile plan yapar. Bu sırada Celal, Yılmaz Ailesinin Ateş ve Yasemin'den uzak durmaları için ültimatom vermiştir. Ayşen ve Demir, kurdukları planı yürütebilmek için evdekilerden gizlenerek Ateş ve Yasemin'le görüşmeye devam ederler. Bu durum ortaya çıkınca Celal Ateş ve Yasemin'i evden çıkartmak için kolları sıvar.

ÇATI KATI AŞK 4. BÖLÜM İZLE

Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk 4. bölüm izle
Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk 4. bölüm izle
Çatı Katı Aşk 5. bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk 4. bölüm izle

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