Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?
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Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

Başrollerinde Furkan Andıç, Ezgi Şenler gibi isimlerin başrollerinde oynadığı Çatı katı aşk dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çatı Katı Aşk dizisi son bölümünde neler yaşandı?

Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?
13.09.2020 00:24 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:28

Çatı Katı Aşk 11. Bölüm Fragmanı yayında! Çatı Katı Aşk'ta heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Ancak bu eğlencenin sonu yine tatsız bir sürprizle bitiyor! Her perşembe izleyici ile buluşan dizi Kanal D ekranlarında.

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 9. Bölümünde Ateş, babası Asaf'ın fotoğraf hamlesi yüzünden Yasemin ile birlikte yalıya dönmek zorunda kalıyor!

Asaf'în eline Ateş ile Ayşen'in öpüştükleri fotoğraf geçmiştir. Bu onun için oğlu ile sürdürdüğü savaşı kazanma yolunda biçilmez kaftandır. Ateş, Asaf'ın adamının gönderdiği zarfı açınca fotoğrafı görür. Zarfta bir de not vardır: "Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz!"... Ateş ve Ayşen fotoğrafı gördüklerinde büyük şok yaşarlar. Bu andan itibaren mahallede yeni bir dönem başlar. Ateş, Ayşen'in zarar görmemesi için zor bir karar alır. Yasemin ile birlikte yalıya gitmeye karar verir. Yasemin, bu karardan dolayı çok mutsuzdur; fakat, Ateş kararlıdır. Ayşen ve Demir'in fikrini değiştirme çabaları da bir sonuç vermez.

ÇATI KATI AŞK 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çatı Katı Aşk 10. bölümü bugün 12 Eylül Cumartesi Kanal D ekranlarında oynamıştı. Dizinin sonunda yeni fragman yayınlandı.

Çatı Katı Aşk 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk son bölümde neler oldu?

ÇATI KATI AŞK SON BÖLÜM İZLE

ÇATI KATI AŞK 11. BÖLÜM FRAGMANINI İZLE

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çatı Katı Aşk yeni bölümü Cumartesi günü akşam saat 8'de yayınlanacaktır. Yeni bölüm 19 Eylül Cumartesi 2020 gününde ekranlara gelecektir.

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