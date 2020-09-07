Çatı Kat Aşk bitiyor mu? Çatı Katı Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk yeni bölümü ne zaman? Çatı Katı Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çatı Katı Aşk dizisi yayaın gününü değiştirerek akıllarad soru işareti bıraktı. Çatı Katı Aşk bitiyor mu?

Çatı Katı Aşk, 9. bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Daha önce Perşembe akşamları yayınlanan dizi artık Cumartesi akşamları yayınlanacak.Çatı Katı Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇATI KATI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Eylül 2020 Cumartesi günü yayınlanan Çatı Katı Aşk 9. Bölümünde Ateş, babası Asaf'ın fotoğraf hamlesi yüzünden Yasemin ile birlikte yalıya dönmek zorunda kalıyor!

Asaf'în eline Ateş ile Ayşen'in öpüştükleri fotoğraf geçmiştir. Bu onun için oğlu ile sürdürdüğü savaşı kazanma yolunda biçilmez kaftandır. Ateş, Asaf'ın adamının gönderdiği zarfı açınca fotoğrafı görür. Zarfta bir de not vardır: "Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz!"... Ateş ve Ayşen fotoğrafı gördüklerinde büyük şok yaşarlar. Bu andan itibaren mahallede yeni bir dönem başlar. Ateş, Ayşen'in zarar görmemesi için zor bir karar alır. Yasemin ile birlikte yalıya gitmeye karar verir. Yasemin, bu karardan dolayı çok mutsuzdur; fakat, Ateş kararlıdır. Ayşen ve Demir'in fikrini değiştirme çabaları da bir sonuç vermez.

ÇATI KATI AŞK 9. BÖLÜM İZLE!

ÇATI KATI AŞK BİTİYOR MU?

Çatı Katı Aşk yayaın gününü değiştirerek Cumartesi gününe alındı. İstenen reytinglere ulaşamayan dizinin yayından kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu.