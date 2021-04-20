Son dakika haber! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması"
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Son dakika haber! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması" Vali Davut Gül: "Bir hemşehrimiz hafif yaralı" Gaziantep'te, fırtına sonrası uçan çatı çocukların oyun alanına düştü, Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı...

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması"

Vali Davut Gül: "Bir hemşehrimiz hafif yaralı"

Gaziantep'te, fırtına sonrası uçan çatı çocukların oyun alanına düştü, Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin olay yerinde incelemede bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, akşam saatlerinde çıkan fırtına ile bir sitede bulunan apartmanın çatısının uçma olayında bir kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü, faciadan dönülen olayın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olay yerinde incelemelerde bulundu. Gaziantep Valisi Davut Gül, inceleme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rabbim beterinden saklasın, çok şükür can kaybımız yok. Bir hemşehrimiz düşmenin etkisiyle hafif yaralı. Ekiplerimiz AFAD başkanlığında hasar tespit çalışmalarına başladılar, geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Fatma Şahin ise, "Şehir bize emanet, canlar bize emanet. En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması. Can kaybı olmadıktan sonra gerisini biz hızlı bir şekilde toparlayacağız. Hem mahallemiz hem şehrimize geçmiş olsun" dedi.

Son dakika haber! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: 'En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması'
Son dakika haber! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: 'En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması'
Son dakika haber! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: 'En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması'
Son dakika haber! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: 'En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması'
Son dakika haber! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: 'En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması'
Son dakika haber! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: 'En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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