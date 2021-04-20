Son dakika haber! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "En büyük tesellimiz olay anında burada çocuklar oynuyordu, hiç kimseye bir şey olmaması" Vali Davut Gül: "Bir hemşehrimiz hafif yaralı" Gaziantep'te, fırtına sonrası uçan çatı çocukların oyun alanına düştü, Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı...