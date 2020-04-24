Çatı camında mahsur kalan kedi kurtarıldı Çatı camında mahsur kalan kedi kurtarıldı Tekirdağ Malkara'da meyve pazarındaki bir binanın çatı camında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çatı camında mahsur kalan kedi kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da meyve pazarındaki bir binanın çatı camında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

14 Kasım Caddesi üzerinde, meyve pazarının bulunduğu yerde, bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi vatandaşlar sesinden fark etti. Kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber verildi.

Mahsur kaldığı yerde zor anlar yaşayan kedi, itfaiye aracından uzatılan merdivenle itfaiye erinin çabası sonucu kurtarıldı.

Kaynak: İHA