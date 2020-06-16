Çatı arasına sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çatı arasına sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
16.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:04
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çatı arasına sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçede yaşayan 10 yaşındaki Uras Doğan, Yavuzselim Mahallesi Şehit Zeynel Kapucu Sokak'ta bulunan bir evin çatı arasına sıkışan kuşu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede mahalleye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya çıkarak güvercini kurtardı.
Sıkışmadan dolayı zarar görmediği belirlenen kuş yeniden doğaya bırakıldı.
İtfaiye ekipleri, duyarlı davranışından dolayı Uras Doğan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA