CatchUp İsimli Yeni Facebook Uygulaması Yayınlandı Facebook'un Ar-Ge birimi, Facebook'tan bağımsız kullanılabilen ve sesli grup görüşmesi yapılabilen yeni bir uygulama geliştirdi.

Facebook'un Ar-Ge birimi, Facebook'tan bağımsız kullanılabilen ve sesli grup görüşmesi yapılabilen yeni bir uygulama geliştirdi. CatchUp isimli uygulama 8 kişiye kadar sesli konuşma yapmanızı sağlıyor.

Son zamanlarda görüntülü ve sesli sohbet uygulamaları epey popüler oldu. Özellikle Zoom'un başarısı gündemde konu olurken, diğer şirketler pazarda yerini almak için bu tarz uygulamalar geliştirmeye başladılar. Facebook'un Ar-Ge birimi NPE ise yine bu tarzda bir uygulama olan CatchUp'ı geliştirdi.

Yeni Facebook Uygulaması CatchUp Yayınlandı

Kullanmak için Facebook hesabınızın olmasının zorunlu olmadığı bir uygulama olan CatchUp, telefonunuzun rehbetindeki kişilere erişerek arkadaş listenizi oluşturuyor. Tabi bu listede sadece CatchUp'ı indirmiş insanlar ile iletişim kurabiliyorsunuz.

Oldukça basit bir arayüze sahip olan CatchUp, aileniz veya dostlarınız ile 8 kişilik grup sohbetleri yapmanızı sağlıyor. Aynı zamanda ailenizden birisi Online olduğunda size bildirim yolluyor. Aynı zamanda cevapsız bir çağrı aldığınızda sesli mesaj kutusu sayesinde sizi arayan kişiyi görebiliyorsunuz. ve o kişi o an konuşmak için müsait mi görebiliyorsunuz.

Kısacası CatchUp kullanması oldukça basit, sadece rehberinizdeki kişilerin yer aldığı, iletişim problemi olmayan ve grup sohbetine izin veren oldukça yararlı bir program. Uygulama şu anda test sürecinde. Kısa bir zaman sonra resmi AppStore ve Google Play sunucularında paylaşılacak. Bakalım uygulama nasıl olacak.