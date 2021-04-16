Catch CEO'su Hakan Yurtbaşı: "E-ticaret birçok markayı kurtardı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Catch CEO'su Hakan Yurtbaşı: "E-ticaret birçok markayı kurtardı"

Catch CEO'su Hakan Yurtbaşı: 'E-ticaret birçok markayı kurtardı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Catch markasının CEO'su Hakan Yurtbaşı, pandemide e-ticaretin birçok markayı kurtardığını söyledi.

Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Yunan Bakan Dendias'ın saldırgan tutumunun perde arkası ortaya çıktı! Her şey planlıymış
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı
Son Dakika: Yunan Bakan Dendias'ın skandal suçlamaları Bakan Çavuşoğlu'nu sinirlendirdi! Yüzüne dönüp saydırdı

Catch markasının CEO'su Hakan Yurtbaşı, pandemide e-ticaretin birçok markayı kurtardığını söyledi.

Pandemi, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektör olumsuz etkilendi. Bazı markalar pandemide dijitale geçerek ya da dijitale yatırım yaparak ayakta kalmayı başardı. Türkiye'de sokak modasını başarılı şekilde uygulayan Catch markasının CEO'su Hakan Yurtbaşı, pandemide kapalı kalmak zorunda kalan mağazalar yüzünden giyim sektörünün de birçok sektör gibi büyük yara aldığını fakat e-ticarete ağırlık veren markaların bundan en az şekilde etkilendiğini belirtti.

"E-ticaret can simidi oldu"

E-ticaretin önemini vurgulayan Yurtbaşı, "Biz sürekli gelişen ve değişen trendleri takip eden bir marka olarak zaten e-ticaret'in önemini yıllar öncesinde biliyorduk ve buna göre pozisyonumuzu almıştık. Bu sayede mağazalarımızı kapalı olsa da bir şekilde satışlarımızı internette devam ettirdik" dedi.

"Uyum sağlayamayanlar büyük zarar gördü"

Yurtbaşı, sözlerine şöyle devam etti: "Bazı büyük markaların dijital dünyadan çok uzak. Halbuki gerek markaların kendi web siteleri gerekse pazaryerleri satış için müthiş bir fırsat. Dijital dünyanın nimetlerinden faydalanamayan markalar pandemide en çok zarar görenlerin başında yer alıyor. Bilindiği üzere mağazalar Mart 2020'den beri uzun süre kapalı kaldı. Bu sıralar ise kısmi olarak özellikle hafta içi açık oluyor fakat mağazaların en çok ciro yaptığı günler hafta sonlarıdır.

Dönem modaya yansıdı

Pandemi döneminde giyim-kuşam rahatlık üzerine kurulu. Spor giyim, salaş kıyafetlere olan talep arttı. Eskiden eşofmanlar daha çok evde tercih edilirken pandemi döneminde dışarıda da sıkça giyilir oldu. Bu yüzden birçok marka ürün yelpazesini bu doğrultuda arttırdı. Koleksiyonlara bu tarz giyimler de eklendi".

"Sokak modasına ilgi hızla artıyor"

Sokak modasına ilginin hızla attığını vurgulayan Yurtbaşı, "Son yıllarda ülkemiz giyim modası konusunda çok farklılaştı. Pandemide de öncesinde de özellikle gençler yönünü sokak modasına çevirdi. Biz de Catch olarak sokak stili başarıyla uygulayıp ülkemizde hızla büyüyoruz. ve ihracat anlamında da iyi yerlere geliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Catch CEO'su Hakan Yurtbaşı: 'E-ticaret birçok markayı kurtardı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Catch CEO'su Hakan Yurtbaşı: "E-ticaret birçok markayı kurtardı" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:11:30. #1.15#

title