Catch CEO'su Hakan Yurtbaşı: "E-ticaret birçok markayı kurtardı"

Catch markasının CEO'su Hakan Yurtbaşı, pandemide e-ticaretin birçok markayı kurtardığını söyledi.

Catch markasının CEO'su Hakan Yurtbaşı, pandemide e-ticaretin birçok markayı kurtardığını söyledi.

Pandemi, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok sektör olumsuz etkilendi. Bazı markalar pandemide dijitale geçerek ya da dijitale yatırım yaparak ayakta kalmayı başardı. Türkiye'de sokak modasını başarılı şekilde uygulayan Catch markasının CEO'su Hakan Yurtbaşı, pandemide kapalı kalmak zorunda kalan mağazalar yüzünden giyim sektörünün de birçok sektör gibi büyük yara aldığını fakat e-ticarete ağırlık veren markaların bundan en az şekilde etkilendiğini belirtti.

"E-ticaret can simidi oldu"

E-ticaretin önemini vurgulayan Yurtbaşı, "Biz sürekli gelişen ve değişen trendleri takip eden bir marka olarak zaten e-ticaret'in önemini yıllar öncesinde biliyorduk ve buna göre pozisyonumuzu almıştık. Bu sayede mağazalarımızı kapalı olsa da bir şekilde satışlarımızı internette devam ettirdik" dedi.

"Uyum sağlayamayanlar büyük zarar gördü"

Yurtbaşı, sözlerine şöyle devam etti: "Bazı büyük markaların dijital dünyadan çok uzak. Halbuki gerek markaların kendi web siteleri gerekse pazaryerleri satış için müthiş bir fırsat. Dijital dünyanın nimetlerinden faydalanamayan markalar pandemide en çok zarar görenlerin başında yer alıyor. Bilindiği üzere mağazalar Mart 2020'den beri uzun süre kapalı kaldı. Bu sıralar ise kısmi olarak özellikle hafta içi açık oluyor fakat mağazaların en çok ciro yaptığı günler hafta sonlarıdır.

Dönem modaya yansıdı

Pandemi döneminde giyim-kuşam rahatlık üzerine kurulu. Spor giyim, salaş kıyafetlere olan talep arttı. Eskiden eşofmanlar daha çok evde tercih edilirken pandemi döneminde dışarıda da sıkça giyilir oldu. Bu yüzden birçok marka ürün yelpazesini bu doğrultuda arttırdı. Koleksiyonlara bu tarz giyimler de eklendi".

"Sokak modasına ilgi hızla artıyor"

Sokak modasına ilginin hızla attığını vurgulayan Yurtbaşı, "Son yıllarda ülkemiz giyim modası konusunda çok farklılaştı. Pandemide de öncesinde de özellikle gençler yönünü sokak modasına çevirdi. Biz de Catch olarak sokak stili başarıyla uygulayıp ülkemizde hızla büyüyoruz. ve ihracat anlamında da iyi yerlere geliyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı