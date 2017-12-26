Çatayev'den Türk Diplomatik Misyonlara Saldırı Planı

Gürcistan Güvenlik İdaresi, Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Çatayev ve suç ortaklarının Türkiye ve Gürcistan'da diplomatik misyonlara terör saldırısı yapmayı planladığını duyurdu.



Gürcistan Güvenlik İdaresi Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Nino Giorgibiani, başkent Tiflis'te 21 Kasım'da Çatayev'in öldürüldüğü 22 saat süren terör operasyonunun detaylarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Giorgibiani, operasyonda, Çatayev'e ait bilgisayar ve çeşitli elektronik cihazların ele geçirildiğini belirterek "Kayıtlara göre Ahmet Çatayev ve ortaklarının, Gürcistan ve Türkiye'de diplomatik temsilciliklere terör saldırısı planladığı öğrenildi." dedi.



Çatayev'le bağlantılı olduğu tespit edilen Gürcistan vatandaşları Zurab Gornakaşvili, Ruslan Aldamov, Ramaz Margoşvili, Badur Çopanaşvili ve Temirlan Maçalikaşvili'nin bugün Gürcistan'ın çeşitli yerlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı da kaydedildi.



Çatayev'le birlikte öldürülen kişilerin kimlikleri belli



Giorgobiani, 21 Kasım'daki terör operasyonunda öldürülen ve gözaltına alınanların kimliklerini de açıkladı.



Operasyonda ölü olarak ele geçirilen kişilerin Rus vatandaşı İbrahim Adaşev ile Aslambeg Soltakhmadov olduğunu belirten Giorgobiani, Rus vatandaşı Şoaip Borzieyv'in de operasyonda gözaltına alındığını ifade etti.