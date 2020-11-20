Çatan, "Yeni kısıtlamada esnafa sahip çıkılmalı"

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yeni Kahta Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni saat düzenlemelerini ve sektörel kısıtlamaları değerlendirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Yeni Kahta Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni saat düzenlemelerini ve sektörel kısıtlamaları değerlendirdi.

Esnafın vergi ve kredi borçlarının ertelenmesi talebinde bulunan Yeni Kahta Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Çatan, hafta sonu kapanacak olan bazı esnafın bu ikinci dalgayı atlatabilmesi için ciddi bir desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Başkan Mehmet Çatan, "Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni saat düzenlemeleri ve bazı sektörel kısıtlamalarda zor durumdaki esnaflarımıza yeni destek paketleri ile destek verilmeli. Yeni pandemi kısıtlamaları sonrasında kepenk kapatacak, paket servisine geçecek olan bazı esnaflarımızın yaşayacağı sıkıntılar için derhal önlem alınması lazım. Ayrıca bu tür esnaflarımıza ve özellikle yanlarında çalışan personellerine sahip çıkılacak yeni çalışmalara ihtiyaç var. Zaten kısıtlamaların başladığı günden beri bazı esnaflarımızın durumu içler acısı. Dolayısıyla küçük esnaf için destek paketlerinin biran önce devreye sokulması lazım. Esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında durduk. Mart ayından bu yana halkımızın sağlığı için yapılan tüm düzenlemelere harfiyen uyduk. Sağlık için alınan tüm tedbirleri destekliyoruz ancak salgının yayılmasını önlemek için faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet kafe işletmecileri başta olmak üzere, örgün eğitime yeniden ara verilmesiyle işine ara veren servis araçları, okul kantinleri ve hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmelere nakdi destek şart. Bu işletmeler zaten Mart ayından bu yana çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Kısıtlamalar nedeniyle çalışmayan esnafımız, bırakın ev geçindirmeyi, iş yeri kirasını ve faturalarını bile ödeyemez. Bu dönemde esnafımız ya kepenk kapatacak ya da nakdi desteklerle bir şekilde ayakta kalacak. Esnafın kira, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmesi için aylık nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve sanatkarlar kapalı oldukları bu dönemde SSK, Bağ-Kur ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı. Ayrıca geçmiş dönem borçları için yapılandırmaya başvuran esnafın tüm borçları faizsiz olarak en az 1 yıl süreyle dondurulmalı. Unutulmamalıdır ki, yerel esnaf, alınan yeni tedbirlerle birlikte, varlığını sürdürebilmek için destek bekliyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı