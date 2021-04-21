Çatalzeytinliler Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı
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Çatalzeytinliler Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı

Çatalzeytinliler Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te faaliyet gösteren Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi aileler için 500 adet Ramazan kumanyası dağıtımı yapacak.

Karabük'te faaliyet gösteren Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi aileler için 500 adet Ramazan kumanyası dağıtımı yapacak.

Ozan Şentürk başkanlığındaki Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini unutmayan dernek şimdiye kadar 250 adet kumanyayı ailelere ulaştırdı. Yardımseverler sayesinde toplanan 500 adet kumanya Ramazan Bayramı'na kadar da tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Öte yandan çocuklar içinde bayramlık giysi dağıtımı da yapılacak. - KARABÜK

Çatalzeytinliler Derneği'nden ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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