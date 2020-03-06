Çatalzeytin'de "Kadına Şiddete Hayır" yürüyüşü

06.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:47

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadına Şiddete Hayır" yürüyüşü düzenlendi.



Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kadın istismarına ve kadın haklarına dikkat çekmek üzere düzenlediği "Kadına Şiddete Hayır" yürüyüşünde, daha önce şiddete uğramış kadınların posterlerini üzerlerinde taşıyarak çeşitli sloganlar attılar. Düzenlenen yürüyüşte, "Kadına uzanan eller kırılsın", "Kadınız anayız, mal olmaya karşıyız" sloganları atan öğrenciler, yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı önünde stant açarak hazırladıkları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili broşürleri halka dağıttılar. - KASTAMONU

Kaynak: İHA