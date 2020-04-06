Çatalzeytin'de bir köy daha karantinaya alındı
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Çatalzeytin, Kastamonu, İstanbul, 3. Sayfa

Çatalzeytin'de bir köy daha karantinaya alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Yenibeyler Köyü Güneysökü Mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki bir kadında pozitif vaka tespit edildi.

06.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:39
Çatalzeytin'de bir köy daha karantinaya alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Yenibeyler Köyü Güneysökü Mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki bir kadında pozitif vaka tespit edildi. Güneysökü Mahallesi dün akşam saat 23: 00'te karantinaya alındı.

Pozitif vaka görülen hastanın İstanbul'dan geldiği mikrobun oğlundan geçtiği öğrenildi. Çatalzeytin'de Yenibeyler Köyü ile karantinaya alınan köy sayısı 5'e, pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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