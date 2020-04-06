Çatalzeytin'de bir köy daha karantinaya alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Yenibeyler Köyü Güneysökü Mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki bir kadında pozitif vaka tespit edildi.
06.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:39
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Yenibeyler Köyü Güneysökü Mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki bir kadında pozitif vaka tespit edildi. Güneysökü Mahallesi dün akşam saat 23: 00'te karantinaya alındı.
Pozitif vaka görülen hastanın İstanbul'dan geldiği mikrobun oğlundan geçtiği öğrenildi. Çatalzeytin'de Yenibeyler Köyü ile karantinaya alınan köy sayısı 5'e, pozitif vaka sayısı 7'ye yükseldi. - KASTAMONU
Kaynak: İHA