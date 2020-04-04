Çatalzeytin'de bir köy daha karantinaya alındı
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde daha önce karantinaya alınan ilçeye bağlı Kaşlıca köyünün ardından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Samancı köyü de karantinaya alındı.
04.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:27
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde daha önce karantinaya alınan ilçeye bağlı Kaşlıca köyünün ardından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Samancı köyü de karantinaya alındı.
Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri doğrultusunda salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Samancı köyü karantinaya alındı. Böylelikle 2 Nisan'da karantinaya alınan Kaşlıca köyü ile birlikte ilçede iki köy karantinaya alınmış oldu. - KASTAMONU
Kaynak: İHA