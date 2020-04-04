Çatalzeytin'de bir köy daha karantinaya alındı Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde daha önce karantinaya alınan ilçeye bağlı Kaşlıca köyünün ardından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Samancı köyü de karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde daha önce karantinaya alınan ilçeye bağlı Kaşlıca köyünün ardından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Samancı köyü de karantinaya alındı. Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri doğrultusunda salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Samancı köyü karantinaya alındı. Böylelikle 2 Nisan'da karantinaya alınan Kaşlıca köyü ile birlikte ilçede iki köy karantinaya alınmış oldu. - KASTAMONU Kaynak: İHA