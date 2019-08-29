Çatalzeytin'de anız yangını

Çatalzeytin'de anız yangını

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan anız yangını, belediye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

29.08.2019 16:56
Çatalzeytin'de anız yangını

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan anız yangını, belediye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Çepki köyünde Osmanoğlu Mahallesi'nde çıkan yangına Çatalzeytin Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 4 dekar alanda etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede tedbir amaçlı soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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