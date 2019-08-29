Çatalzeytin'de anız yangını
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan anız yangını, belediye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çıkan anız yangını, belediye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Çepki köyünde Osmanoğlu Mahallesi'nde çıkan yangına Çatalzeytin Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yaklaşık 4 dekar alanda etkili olan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Bölgede tedbir amaçlı soğutma çalışmaları sürüyor.